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«Вашингтон Редскинз» рассмотрит возможность смены названия

3 июля 2020, 23:52

Клуб НФЛ «Вашингтон Редскинз» рассмотрит возможность смены названия клуба, сообщает CNN. В клубе отметили, что в свете последних событий в США и просьб болельщиков они готовы изучить название команды.

Прозвище столичной команды переводится как «краснокожие», что считается оскорбительным для коренных американцев.

В 2013 году владелец команды Дэн Снайдер заявил, что не намерен менять название.

«Редскинз» были основаны в 1932 году в Бостоне под названием «Бостон Брэйвз». Через год они были переименованы в «Бостон Редскинз», а в 1937 году переехали в Вашингтон.

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