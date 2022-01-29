В США сообщили, что Том Брэди принял решение о завершении карьеры

Легендарный квотербек Том Брэди решил завершить карьеру игрока в американский футбол, информирует ESPN. Как отмечается, 44-летний американец принял такое решение по двум причинам: он хочет больше времени уделять семье, а также сохранить здоровье.

Пока точно неизвестно, когда Брэди объявит о своем уходе из большого спорта. Однако источники указывают, что это может произойти в течение недели. В «Тампа-Бэй Бакканирс», клубе, за который выступает Брэди, надеются, что футболист будет выступать хотя бы еще один год.

Напомним, что Брэди добился выдающихся успехов в американском футболе. Он выиграл семь Супербоулов, пять раз признавался MVP Супербоула, три раза MVP сезона и считается одним из лучших игроков в истории вида спорта.

Кроме того, ему принадлежат следующие рекорды: больше всего побед в истории НФЛ, больше всего пассовых тачдаунов, больше всего пассовых попыток и больше всего пассовых ярдов в истории лиги.