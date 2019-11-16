Американский футбол
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В матче по американскому футболу болельщик открыл стрельбу

08:48

По меньшей мере два человека пострадали в результате стрельбы во время матча по американскому футболу в Плезентвиле (Нью-Джерси, США), сообщает nj.com. Во время игры плей-офф между университетами Плезентвилля и Кэмдена неизвестный открыл огонь. Один из пострадавших — ребенок. Неизвестно, угрожают ли ранения их жизни, но представитель полиции Дэймон Тайнер отметил, что травмы болельщики получили серьезные.

Отмечается также, что полиция нашла орудие стрельбы и сейчас вычисляет преступника.

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