Супербоул: трансляция начнется в 2.30 мск 10 февраля

Супербоул 2025 пройдет в Новом Орлеане (штат Луизиана, США) на арене «Цезарь Супердоум» в ночь с 9 на 10 февраля. Начало — в 2.30 по московскому времени.

В Супербоуле играют чемпион НФК «Филадельфия Иглз» и чемпион АФК «Канзас-Сити Чифс». Соперники уже встречались в рамках Супербоула в 2023 году. Тогда победу одержал «Чифс» со счетом 38:35.

Известно, что на сцене выступит американский репер Кендрик Ламар. Также ожидается, что исполнит свои хиты репер из Нового Орлеана Лил Уэйн.

В России официальной трансляции финала сезона НФЛ не будет. В прямом эфире трансляции появляются в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».