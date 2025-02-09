Супербоул: трансляция начнется в 2.30 мск 10 февраля
Супербоул 2025 пройдет на арене «Цезарь Супердоум» в Новом Орлеане 10 февраля
Супербоул 2025 пройдет в Новом Орлеане (штат Луизиана, США) на арене «Цезарь Супердоум» в ночь с 9 на 10 февраля. Начало — в 2.30 по московскому времени.
В Супербоуле играют чемпион НФК «Филадельфия Иглз» и чемпион АФК «Канзас-Сити Чифс». Соперники уже встречались в рамках Супербоула в 2023 году. Тогда победу одержал «Чифс» со счетом 38:35.
Известно, что на сцене выступит американский репер Кендрик Ламар. Также ожидается, что исполнит свои хиты репер из Нового Орлеана Лил Уэйн.
В России официальной трансляции финала сезона НФЛ не будет. В прямом эфире трансляции появляются в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».
Новости
25 дек 2025 00:52
5
29 июл 2025 13:35
2
7 апр 2025 18:35
24