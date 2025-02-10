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10 февраля 2025, 00:20

Супербоул: смотреть трансляцию финала НФЛ в прямом эфире

Супербоул 2025 состоится в Новом Орлеане 10 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Трэвис Келси.
Фото Global Look Press

Супербоул 2025 проходит в ночь с 9 на 10 февраля.

Супербоул 2025: трансляция матча в прямом эфире (видео)

Плеер был доступен на этой странице.

Время начала Супербоула 2025

Финал сезона НФЛ принимает арена «Цезарь Супердоум» в Новом Орлеане (штат Луизиана, США). Начало — в 2.30 по московскому времени.

В Супербоуле сыграют «Филадельфия Иглз» (чемпион НФК) и «Канзас-Сити Чифс» (чемпион АФК). Это вторая встреча соперников за три года в финале сезона.

В 2023-м «Чифс» победили «Иглз» со счетом 38:35. В прошлом году команда из Канзас-Сити снова стала чемпионом после победы над «Сан-Франциско-49» (25:22).

Шоу в перерыве Супербоула 2025

Для зрителей в перерыве выступит американский репер Кендрик Ламар. Также ожидается, что свои хиты исполнит репер из Нового Орлеана Лил Уэйн.

Официальной трансляции Супербоула 2025 в России не запланировано. В прямом эфире трансляция будет вестись в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

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Супербоул
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