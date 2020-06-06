Студенческий клуб отстранил тренера за расистское оскорбление в 2013 году

Клуб студенческой лиги США по американскому футболу «Юта Ютс» отстранил от работы тренера защиты Моргана Скэлли, сообщает Sports Illustrated. На днях стало известно, что тренер в 2013 году отправил сообщение с расистским оскорблением.

«Юта» временно отстранил Скэлли до окончания разбирательств по инциденту.

Сам тренер признался, что обвинения имеют под собой основания.

— В 2013 году я совершил ужасную ошибку, — сказал Скэлли. — В текстовом сообщении я использовал расистское оскорбление. Это оскорбительно не только для афроамериканского сообщества, но и вообще для всех. Сразу после отправки я извинился перед адресатом и его семьей.

В пятницу вечером бывший защитник «Юты» Райан Лесли написал в Twitter, что это он стал жертвой оскорблений, причем в первый раз еще в 2008 году. По его словам, Скалли, назвал его словом на букву «н».

Скалли работает в «Юте» 13 лет, из них последние 5 — тренером защиты.