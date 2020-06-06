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Студенческий клуб отстранил тренера за расистское оскорбление в 2013 году

19:00
Морган Скэлли. Фото Sports Illustrated
Морган Скэлли. Фото Sports Illustrated

Клуб студенческой лиги США по американскому футболу «Юта Ютс» отстранил от работы тренера защиты Моргана Скэлли, сообщает Sports Illustrated. На днях стало известно, что тренер в 2013 году отправил сообщение с расистским оскорблением.

«Юта» временно отстранил Скэлли до окончания разбирательств по инциденту.

Сам тренер признался, что обвинения имеют под собой основания.

— В 2013 году я совершил ужасную ошибку, — сказал Скэлли. — В текстовом сообщении я использовал расистское оскорбление. Это оскорбительно не только для афроамериканского сообщества, но и вообще для всех. Сразу после отправки я извинился перед адресатом и его семьей.

В пятницу вечером бывший защитник «Юты» Райан Лесли написал в Twitter, что это он стал жертвой оскорблений, причем в первый раз еще в 2008 году. По его словам, Скалли, назвал его словом на букву «н».

Скалли работает в «Юте» 13 лет, из них последние 5 — тренером защиты.

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