Спортивная журналистка, невестка бывшего игрока НФЛ, погибла в авиакатастрофе
Журналистка Карли Маккорд, невестка бывшего игрока НФЛ Стива Энсмингера, погибла в результате авиакатастрофы, сообщает Sports Illustrated. Маккорд работала в спортивной журналистике и сотрудничала с рядом изданий, включая ESPN.
По данным издания, небольшой восьмиместный самолет с шестью пассажирами на борту рухнул на автостоянку почтового отделения близ аэропорта Лафайет. Пять человек погибли и двое получили ранения. Причина катастрофы на данный момент неизвестна.
Стив Энсминер играл в НФЛ на позиции квотербека в «Нью-Орлеане» и «Филадельфии». После завершения карьеры игрока, он занялся тренерской деятельностью и на данный момент работает в штабе команды Университета Луизианы.
Sports reporter Carley McCord, daughter-in-law of LSU OC Steve Ensminger, died in a plane crash in Louisiana on Saturday morning https://t.co/UWEMGyZNKq— Sports Illustrated (@SInow) December 28, 2019