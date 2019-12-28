Спортивная журналистка, невестка бывшего игрока НФЛ, погибла в авиакатастрофе

Журналистка Карли Маккорд, невестка бывшего игрока НФЛ Стива Энсмингера, погибла в результате авиакатастрофы, сообщает Sports Illustrated. Маккорд работала в спортивной журналистике и сотрудничала с рядом изданий, включая ESPN.

По данным издания, небольшой восьмиместный самолет с шестью пассажирами на борту рухнул на автостоянку почтового отделения близ аэропорта Лафайет. Пять человек погибли и двое получили ранения. Причина катастрофы на данный момент неизвестна.

Стив Энсминер играл в НФЛ на позиции квотербека в «Нью-Орлеане» и «Филадельфии». После завершения карьеры игрока, он занялся тренерской деятельностью и на данный момент работает в штабе команды Университета Луизианы.