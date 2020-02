Проморолик Супербоула считают лучшим в истории. А история вам ничего не напоминает?

Проморолик «Take it to the house, kid», посвященный 54-му Супербоулу, был очень тепло встречен американской публикой.

Реклама, посвященная одному из главных спортивных событий США, собирает восхищенные отклики североамериканцев в социальных сетях. По сюжету, обычный мальчик играет в американский футбол в парке, но, получив мяч в руки, устраивает забег по окрестностям Америки до арены «Хард Рок Стэдиум» в Майами-Гарденс, на которой проходил решающий матч 100-го сезона НФЛ.

Некоторые российские пользователи интернета нашли сходство в сюжете ролика НФЛ с промо к ЧМ-2018 по футболу в России, опубликованном в 2010 году, в котором мальчик Саша также бежал с футбольным мячом до арены, на которой проходил финальный матч турнира.