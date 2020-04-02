Первым в МЛС заразился коронавирусом игрок «Филадельфии»

«Филадельфия Юнион» сообщила, что игрок команды заразился коронавирусом. Имя заболевшего не сообщается, информирует официальный сайт клуба.

В сообщении говорится, что спортсмен чувствует себя хорошо. У него лишь легкие симптомы болезни.

Неназванный футболист стал первым среди игроков МЛС, кому диагностировали коронавирус.

Сезон в Америке приостановлен, «Филадельфия» не тренируется с 12 марта.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 952 171 человека. Умерших — 48 320, выздоровевших — 202 541. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.