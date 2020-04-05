Легенда американского футбола Демпси умер от коронавируса

Бывшая звезда NFL Том Демпси умер от коронавируса на 74-м году жизни, сообщает AFP. Демпси известен по игре в NFL с 1969 по 1979 год. В последние годы он страдал от болезни Альцгеймера и деменции, а коронавирусом заразился в Новом Орлеане в доме престарелых.

Демпси принадлежал один из самых значимых рекордов NFL — в матче 8 ноября 1970 года ему удался удар на рекордные 63 ярда. Сравняться с ним удалось только в 1998 году, а побил рекорд Демпси только в 2013 году Мэтт Прэтер на один ярд.