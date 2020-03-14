Клубы НФЛ отменили встречи с проспектами

Клубы НФЛ приостановили подготовку к предстоящему драфту. Команды исключили возможность встречи с проспектами, сообщает ESPN.

Такие меры приняты для предотвращения распространения эпидемии коронавируса. Лига сообщила, что клубам можно будет провести телефонные разговоры с потенциальными новичками за день до драфта.

Пока процедура драфта назначена на 23 апреля, однако существует вероятность, что церемония будет перенесена.