Клубы НФЛ отменили встречи с проспектами
09:25
Клубы НФЛ приостановили подготовку к предстоящему драфту. Команды исключили возможность встречи с проспектами, сообщает ESPN.
Такие меры приняты для предотвращения распространения эпидемии коронавируса. Лига сообщила, что клубам можно будет провести телефонные разговоры с потенциальными новичками за день до драфта.
Пока процедура драфта назначена на 23 апреля, однако существует вероятность, что церемония будет перенесена.
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