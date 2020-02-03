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«Канзас-Сити» впервые за 50 лет выиграл Супербоул

06:20
«Канзас-Сити» одержал победу в Супербоуле. Фото USA TODAY Sportsbook Wire
«Канзас-Сити» одержал победу в Супербоуле. Фото USA TODAY Sportsbook Wire

«Канзас-Сити» победил «Сан-Франциско» в 54-м Супербоуле — 34:21. Определяющей стала заключительная четверть, которую «Чифс» выиграли со счетом 21:0.

«Канзас-Сити» выиграл Супербоул второй раз в истории. Первая победа была в 1970 году. Рекорд принадлежит «Питтсбург Стилерз» и «Нью-Ингленд Пэтриотс» (по 6).

Американский футбол

Канзас-Сити (США)

НФЛ

Super Bowl

Канзас-Сити Чифс (США) — Сан-Франциско-49 (США) — 31:20

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