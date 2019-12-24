Игроки «Индианаполиса» нарядились в костюмы пряничных человечков

Игроки команды НФЛ «Индианаполис» перед католическим Рождеством нарядились в костюмы пряничных человечков. Шуточное видео опубликовал в сториз Instagram Зак Паскаль.

Свой следующий матч «Кольтс» проведут 29 декабря против «Джексонвилля».