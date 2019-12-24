Игроки «Индианаполиса» нарядились в костюмы пряничных человечков
24 декабря 2019, 23:09
Игроки команды НФЛ «Индианаполис» перед католическим Рождеством нарядились в костюмы пряничных человечков. Шуточное видео опубликовал в сториз Instagram Зак Паскаль.
Свой следующий матч «Кольтс» проведут 29 декабря против «Джексонвилля».
No, not the buttons! Not the gumdrop buttons!— Yahoo Sports (@YahooSports) December 24, 2019
Casual day at the office for the Colts' offensive line ?
(via @Colts)pic.twitter.com/SAsPjZK9MJ
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