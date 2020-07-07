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Игрок NFL подпишет рекордный контракт в истории спорта

02:48
Патрик Махоумс. Фото Instagram
Патрик Махоумс. Фото Instagram

Квотербек «Канзас-Сити Чифс» Патрик Махоумс поставит подпись под рекордным контрактом в истории спорта, сообщает официальный сайт NFL со ссылкой на источник, близкий к сделке. Новое 10-летнее соглашение будет на сумму 503 миллиона долларов. Оно вступит в силу с сезона-2022.

Напомним, на данный момент рекорд принадлежит бейсболисту Майку Трауту, который в 2019 году подписал 12-летний контракт с «Лос-Анджелес Энджелс» на 430 миллионов долларов.

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