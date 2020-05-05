Игрок «Чикаго» нарушил карантин, развлекаясь на яхте с порнозвездой

Игрок клуба НФЛ «Чикаго Беарз» Рокуан Смит был уличен в нарушении карантина. Об этом сообщает New York Post.

Nice to see Roquan Smith hanging out with pornstar Abella Danger! pic.twitter.com/HAHDYru3P0 — BK (@bvks_) May 2, 2020

Сообщается, что футболист проводил время на яхте в компании порнозвезды Абеллы Дейнджер. На транспортном средстве также находились и другие люди, которые развлекались и, очевидно, не соблюдали социальную дистанцию.

При этом другая девушка заливала в рот спортсмену алкогольный напиток. По всей видимости, это происходило в штате Флорида. Фото и видео было опубликовано в социальных сетях.

Пользователи соцсетей раскритиковали 23-летнего футболиста за его поведение. Ранее он своим партнером по команде Пэтом О'Доннеллом объявил о сборе средств для борьбы с пандемией коронавируса.