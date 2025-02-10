«Филадельфия Иглз» обыграла «Канзас-Сити» в Супербоуле

В ночь с 9 на 10 февраля на арене «Цезарь Супердоум» в Новом Орлеане прошел 59-й по счету Супербоул, в финале которого встретились «Филадельфия Иглз» и «Канзас-Сити Чифс» (40:22).

«Филадельфия» прервала серию «Канзас-Сити» из двух кряду побед в Супербоуле и впервые с 2017 года стала чемпионом сезона НФЛ.

В перерыве матча прошло традиционное шоу, хедлайнером которого стал американский рэпер Кендрик Ламар при участии певицы SZA.