«Филадельфия Иглз» обыграла «Канзас-Сити» в Супербоуле
В ночь с 9 на 10 февраля на арене «Цезарь Супердоум» в Новом Орлеане прошел 59-й по счету Супербоул, в финале которого встретились «Филадельфия Иглз» и «Канзас-Сити Чифс» (40:22).
«Филадельфия» прервала серию «Канзас-Сити» из двух кряду побед в Супербоуле и впервые с 2017 года стала чемпионом сезона НФЛ.
В перерыве матча прошло традиционное шоу, хедлайнером которого стал американский рэпер Кендрик Ламар при участии певицы SZA.
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