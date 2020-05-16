Двух игроков НФЛ обвиняют в вооруженном ограблении

Деандре Бейкер из «Джайантс» и Квинтон Данбар из «Сиэтла» подозреваются в вооруженном ограблении, сообщает BBC.

По информации источника, 13 мая спортсмены ворвались на вечеринку в частном доме и начали угрожать присутствующим огнестрельным оружием. Игроки украли из дома 12 тысяч долларов и часы стоимостью 25 тысяч долларов. Кроме того, один из футболистов приказывал другому застрелить одного из свидетелей, но тот не согласился. Сообщается, что вместе с двумя игроками был и третий человек, но его имя в данный момент неизвестно. Полиция Мирамара, штат Флорида, где произошел инцидент, объявила о том, что получила ордер на арест Бейкера и Данбара.

Уточняется, что это уже не первый случай для обоих футболистов. Бейкера 4 раза обвиняли в вооруженном ограблении, еще 4 раза — в вооруженном нападении при отягчающих обстоятельствах. Данбару четырежды выдвигали обвинения в вооруженном ограблении.

В НФЛ и обоих клубах заявили, что в курсе инцидента, но не прокомментировали его.