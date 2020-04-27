Драфт НФЛ, который проходил в формате видеоконференции, посмотрели рекордные 55 миллионов человек

Общая аудитория драфта Национальной футбольной лиги (НФЛ) 2020 года, впервые проходившего в формате видеоконференции, составила рекордные 55 миллионов человек, сообщает ESPN.

Драфт проходит с 23 по 25 апреля. Изначально мероприятие должно было состояться в Лас-Вегасе, но, в связи с пандемией коронавируса, руководство лиги отменило гала-вечер и провело драфт в режиме видеоконференции. Комиссар лиги Роджер Гуделл объявлял результаты первых трех раундов, будучи в подвале своего дома в Нью-Йорке. Мероприятие транслировалось ABC, ESPN и NFL Network, во время съемок было задействовано более 600 камер.

Драфт-2020 стал самым рейтинговым в истории лиги. Сообщается, что количество зрителей выросло на 16 процентов по сравнению с 2019 годом.