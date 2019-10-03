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Чемпионат Калифорнии по футболу отменен после громкого скандала

19:11

Чемпионат Калифорнии по американскому футболу был отменен после громкого скандала, сообщает SI.com. Поводом для этого стало нападение четырех спортсменов на партнера по команде в раздевалке.

В полиции полагают, что помимо избиения имело место сексуальное насилие над футболистом.

— Мы расследовали этот инцидент и пришли к выводу, что у этих обвинений есть доказательная база. В настоящий момент все подозреваемые арестованы, — сообщил капитан полиции Джозеф Дарас.

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