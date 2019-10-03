Чемпионат Калифорнии по футболу отменен после громкого скандала

Чемпионат Калифорнии по американскому футболу был отменен после громкого скандала, сообщает SI.com. Поводом для этого стало нападение четырех спортсменов на партнера по команде в раздевалке.

В полиции полагают, что помимо избиения имело место сексуальное насилие над футболистом.

— Мы расследовали этот инцидент и пришли к выводу, что у этих обвинений есть доказательная база. В настоящий момент все подозреваемые арестованы, — сообщил капитан полиции Джозеф Дарас.