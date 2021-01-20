Арбитром Супербоула впервые будет женщина

Впервые в истории Национальной футбольной лиги (НФЛ) главным арбитром Супербоула будет женщина. Как сообщает SportsCentre, обслуживать финальный матч чемпионата по американскому футболу будет Сара Томас. Она назначена лайнсменом. Главным арбитром стал Кайл Чефферс.

Участники Супербоула пока не определены. В полуфиналах плей-офф «Грин-Бэй» сыграет с «Тампой-Бэй», а «Канзас-Сити» — с «Баффало». 47-летняя Томас ранее стала первой женщиной, работавшей в плей-офф НФЛ.

Супербоул состоится 7 февраля в Тампе (Флорида).