Американский журналист уволен за то, что сравнил коллегу с ведущей «Порно-Оскара»
16 сентября 2020, 22:55
Журналист американского спортивного издания The Score Дэн Макнил был уволен за сексистский комментарий в адрес коллеги из ESPN Марии Тэйлор.
Макнил опубликовал в Twitter фото Марии Тэйлор и подписал его: «Репортер НФЛ или ведущая церемонии AVN Awards?»
AVN Awards — премия за достижения в порноиндустрии, неофициально ее называют «Порно-Оскар».
После резкой критики в свой адрес Макнил удалил твит, а во вторник представители The Score сообщили о его увольнении.
«Дэн Макнил больше не является сотрудником The Score, — говорится в заявлении организации. — Вчерашний твит, унизительный и бескультурный по отношению к коллеге-телеведущей, был неприемлем».