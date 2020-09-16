Американский журналист уволен за то, что сравнил коллегу с ведущей «Порно-Оскара»

Журналист американского спортивного издания The Score Дэн Макнил был уволен за сексистский комментарий в адрес коллеги из ESPN Марии Тэйлор.

Макнил опубликовал в Twitter фото Марии Тэйлор и подписал его: «Репортер НФЛ или ведущая церемонии AVN Awards?»

AVN Awards — премия за достижения в порноиндустрии, неофициально ее называют «Порно-Оскар».

После резкой критики в свой адрес Макнил удалил твит, а во вторник представители The Score сообщили о его увольнении.

«Дэн Макнил больше не является сотрудником The Score, — говорится в заявлении организации. — Вчерашний твит, унизительный и бескультурный по отношению к коллеге-телеведущей, был неприемлем».