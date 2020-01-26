Юле выиграл слалом в Кицбюэле

Швейцарский горнолыжник Даниэль Юле стал победителем в слаломе на этапе Кубка мира в австрийском Кицбюэле. Россияне Александр Хорошилов и Семен Ефимов не сумели завершить первую попытку.

Кицбюэль (Австрия)

Кубок мира

Мужчины

Слалом

1. Даниэль Юле (Швейцария) — 1.41,50 (50,82 + 50,68)

2. Марко Шварц (Австрия) — 1.41,62 (51,09 + 50,53)

3. Клеман Ноэль (Франция) — 1.41,87 (51,27 + 50,06)

4. Лукас Бротен (Норвегия) — 1.41,99 (50,49 + 51,50)

4. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) — 1.41,99 (51,24 + 50,75)

6. Марсель Матис (Австрия) — 1.42,02 (50,91 + 51,11)