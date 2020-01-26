Юле выиграл слалом в Кицбюэле
16:51
Швейцарский горнолыжник Даниэль Юле стал победителем в слаломе на этапе Кубка мира в австрийском Кицбюэле. Россияне Александр Хорошилов и Семен Ефимов не сумели завершить первую попытку.
Кицбюэль (Австрия)
Кубок мира
Мужчины
Слалом
1. Даниэль Юле (Швейцария) — 1.41,50 (50,82 + 50,68)
2. Марко Шварц (Австрия) — 1.41,62 (51,09 + 50,53)
3. Клеман Ноэль (Франция) — 1.41,87 (51,27 + 50,06)
4. Лукас Бротен (Норвегия) — 1.41,99 (50,49 + 51,50)
4. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) — 1.41,99 (51,24 + 50,75)
6. Марсель Матис (Австрия) — 1.42,02 (50,91 + 51,11)
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