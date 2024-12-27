Второго горнолыжника госпитализировали после падения перед Кубком мира в Италии

Итальянский горнолыжник Пьетро Дзацци был доставлен в больницу на вертолете после падения во время тренировки перед этапом Кубка мира в Бормио (Италия), сообщает агентство ANSA.

Отмечается, что 30-летний спортсмен получил перелом большеберцовой и малоберцовой костей правой ноги. Он будет прооперирован в субботу в Милане.

Дзацци стал вторым атлетом, который пострадал в преддверии турнира. Ранее стало известно, что французский горнолыжник Сиприен Сарразен попал в реанимацию после того, как врезался в защитную сетку в одном из тренировочных заездов. У него дигностировали субдуральную гематому.

Этап Кубка мира в Бормио стартует 28 декабря. В программе — скоростной спуск и супергигант.