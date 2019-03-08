Влгова победила в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Чехии

Словацкая горнолыжница Петра Влгова одержала победу в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в чешском Шпиндлеров-Млыне. 23-летняя спортсменка показала результат 2 минуты 24,69 секунды по сумме двух попыток.

Второе место заняла немка Виктория Ребенсбург (2.24,80), третье - американка Микаела Шиффрин (2.25,29).

Горные лыжи

Шпиндлеров-Млын (Чехия)

Кубок мира

Женщины

Гигантский слалом

1. Петра Влгова (Словакия) - 2.24,69 (1.12,59 + 1.12,10)

2. Виктория Ребенсбург (Германия) - 2.24,80 (1.13,07 + 1.11,73)

3. Микаела Шиффрин (США) - 2.25,29 (1.13,92 + 1.11,37)

4. Федерика Бриньоне (Италия) - 2.26,18 (1.13,68 + 1.12,50)

5. Мета Хроват (Словения) - 2.26,52 (1.14,59 + 1.11,93)

6. Эва Мария Брем (Австрия) - 2.26,66 (1.14,30 + 1.12,36)

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