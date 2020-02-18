В Сочи прошел Audi quattro Winter Cup-2020

В Сочи, на горнолыжном курорте «Роза Хутор», состоялся финал чемпионата Audi quattro Winter Cup-2020. Победители турнира впервые отправятся на турнир Audi quattro Ski Cup в Китцбюэль (Австрия), где представят Россию на главном международном турнире Audi для спортсменов-любителей.

Audi почти 10 лет выступает партнером чемпионата мира по горнолыжному спорту FIS и уже более 20 лет поддерживает лыжные ассоциации и национальные лыжные команды многих стран мира. В России Audi организует любительский турнир по горным лыжам, который в этом году прошел уже в четвертый раз. По условиям в соревнованиях могут принять участие владельцы автомобилей премиальных брендов.

Программу чемпионата Audi quattro Winter Cup открыл московский этап, который состоялся 1 февраля на горнолыжном курорте в спортивно-развлекательном парке «Волен». Второй отборочный этап прошел в парке «Игора» под Санкт-Петербургом. Третий отборочный тур и финальная гонка Audi quattro Winter Cup-2020 состоялись в Сочи на горнолыжном курорте «Роза Хутор».

В соревнованиях приняли участие более 400 любителей зимних видов спорта. Теперь победители турнира 13-15 марта отправятся в Австрию на финал международного турнира Audi quattro Ski Cup.

Кроме того, гости соревнований смогли познакомиться с компактным купе-кроссовером Audi Q3. У модели второго поколения не только изменился облик, в то же время она стала более просторной и универсальной. Кроссовер получил полностью цифровую концепцию отображения данных и управления, широкий набор информационно-развлекательных систем, инновационные ассистирующие системы.