В Испании подтвердили смерть Бланки Очоа

Призер Олимпийских игр 1992 года в Альбервиле в горнолыжном слаломе Бланка Фернандес Очоа скончалась. Испанские СМИ сообщают, что именно ее тело было найдено сегодня в процессе поисковой операции, и информация об этом уже официальном подтверждена. Спортсменке было 56 лет.

В последний раз члены семьи спортсменки видели ее 23 августа за рулем автомобиля в одном из районов Мадрида, где она проживает. Близкие к расследованию источники утверждали, что бывшая горнолыжница покинула свой дом без мобильного телефона, движение средств по ее кредитным картам с 23 августа не зафиксировано.

Фернандес Очоа на Олимпиаде в Альбервиле-1992 выиграла бронзу в слаломе, также она побеждала на этапах Кубка мира.