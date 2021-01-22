В Австрии двух горнолыжников эвакуировали на вертолете

На этапе Кубка мира по горнолыжному спорту американца Райана Кокран-Сигла и швейцарца Урса Криенбюля эвакуировали на вертолете, сообщает агенство ANSA.

Кокран-Сигл упал во время прохождения дистанции и врезался в оградительную сетку. Криенбюль пересек финишную черту, после чего находился без сознания. Обоих спортсменов эвакуировали на вертолете.

Этап Кубка Мира по горнолыжному спорту проходит в австрийском Кицбюэле. Финишировавший швейцарец занял 20-е место. Победу в гонке одержал его соотечественник — Бит Фойц.