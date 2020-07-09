Умер чемпион Альбервиля-1992 в слаломе

В возрасте 54 лет от внезапной болезни скончался Финн Кристиан Ягге, чемпион Олимпиады-1992 в горнолыжном слаломе. Жена покойного, сообщившая о смерти спортсмена через Facebook, не уточнила диагноз бывшего спортсмена. В 25 лет Ягге сенсационно опередил на Играх-1992 трехкратного олимпийского чемпионата итальянца Альберто Томбу.

Отец Ягге — Финн Даг — был 42-кратным чемпионом Норвегии по теннису (10 титулов в одиночном разряде, 23 — в парном разряде и 9 — в смешанном), а мать — Лив Кристиансен — участвовала в горнолыжных соревнованиях на Олимпиадах 1960 и 1964 годов. Финн Кристиан был участником четырех Олимпиад и восьми чемпионатов мира. На его счету — семь побед на этапах Кубка мира. Горнолыжник завершил карьеру в 2000 году, после чего вел активную общественную жизнь, сообщает NRK.