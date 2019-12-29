Трихичев показал лучший результат среди россиян в сезоне на этапах Кубка мира

Россиянин Павел Трихичев занял седьмое место в комбинации на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в итальянском Бормио. По итогам двух заездов россиянин уступил победителю, французу Алексису Пентюро, 2,61 секунды.

Трихичев показал лучший результат в сезоне среди россиян на этапах Кубка мира, ранее он же стал 16-м в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в итальянской Альта-Бадии.

Горные лыжи

Бормио (Италия)

Кубок мира

Мужчины

Суперкомбинация

Супергигант + слалом

1. Алексис Пентюро (Франция) — 2.32,56 (1.34,39 + 58,17)

2. Александр Килле (Норвегия) — 2.33,07 (1.33,42 + 59,65)

3. Лоик Мейяр (Швейцария) — 2.33,12 (1.34,19 + 58,93)

4. Риккардо Тонетти (Италия) — 2.34,43 (1.35,02 + 59,41)

5. Райан Кокрен-Сигль (США) — 2.34,89 (1.34,82 + 1.00,07)

6. Нильс Айегре (Франция) — 2.34,93 (1.33,92 + 1.01,01)