Советский горнолыжник и его беременная жена застрелены на глазах у их сына

В Калининграде был убит двукратный чемпион СССР по горнолыжному спорту Вадим Янголенко, сообщает НТВ. 63-летний Фазиль Бахрамов застрелил 52-летнего спортсмена и его беременную жену Дарью из охотничьего карабина. Трагедия произошла на глазах их 13-летнего сына.

После этого Бахрамов попытался покончить с собой и умер в реанимации.

При обыске дома у Бахрамова нашли предсмертную записку. В ней говорится, что Янголенко и Бахрамов давно находились в натянутых отношениях. По разным данным, конфликт между мужчинами произошел из-за торгового места или неудачно припаркованной машины.

Янголенко в 1985 году в возрасте 18 лет выиграл чемпионат СССР по слалому, в 1989 году он завоевал второе золото национального первенства.