Состязания в скоростном спуске на Кубке мира в Сочи отменены

Соревнования в скоростном спуске на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Сочи отменены, сообщает официальный сайт Международной федерации лыжного спорта. Состязания должны были пройти 1 февраля.

Ранее из-за погодных условий были отменены две тренировки в скоростном спуске у женщин, а третья была перенесена с 31 января на 1 февраля, но ее также решено отменить.

В воскресенье должны пройти соревнования в супергиганте у женщин.

В 2019 году этап Кубка мира в Сочи был полностью отменен.