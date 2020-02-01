Состязания в скоростном спуске на Кубке мира в Сочи отменены
10:57
Соревнования в скоростном спуске на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Сочи отменены, сообщает официальный сайт Международной федерации лыжного спорта. Состязания должны были пройти 1 февраля.
Ранее из-за погодных условий были отменены две тренировки в скоростном спуске у женщин, а третья была перенесена с 31 января на 1 февраля, но ее также решено отменить.
В воскресенье должны пройти соревнования в супергиганте у женщин.
В 2019 году этап Кубка мира в Сочи был полностью отменен.
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