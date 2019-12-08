Шмидхофер выиграла скоростной спуск на этапе Кубка мира в Канаде
01:23
Австрийка Николь Мшидхофер выиграла скоростной спуск на этапе Кубка мира в Лейк-Луизе (Канада). Она опередила американку Микаелу Шиффрин на 0,13 секунды. Россиянка Александра Прокопьева показала 22-й результат.
Горные лыжи
Лейк-Луиз (Канада)
Кубок мира
Женщины
Скоростной спуск
1. Николь Шмидхофер (Австрия) — 1.49,92
2. Микаела Шиффрин (США) — 1.50,05
3. Франческа Марсалья (Италия) — 1.50,35
4. Эстер Ледецка (Чехия) — 1.50,37
5. Коринн Зутер (Швейцария) — 1.50,48
6. Кира Вайдле (Германия) — 1.50,53
22. Александра Прокопьева (Россия) — 1.51,96
26. Юлия Плешкова (Россия) — 1.52,34
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