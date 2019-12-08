Шмидхофер выиграла скоростной спуск на этапе Кубка мира в Канаде

Австрийка Николь Мшидхофер выиграла скоростной спуск на этапе Кубка мира в Лейк-Луизе (Канада). Она опередила американку Микаелу Шиффрин на 0,13 секунды. Россиянка Александра Прокопьева показала 22-й результат.

Горные лыжи

Лейк-Луиз (Канада)

Кубок мира

Женщины

Скоростной спуск

1. Николь Шмидхофер (Австрия) — 1.49,92

2. Микаела Шиффрин (США) — 1.50,05

3. Франческа Марсалья (Италия) — 1.50,35

4. Эстер Ледецка (Чехия) — 1.50,37

5. Коринн Зутер (Швейцария) — 1.50,48

6. Кира Вайдле (Германия) — 1.50,53

22. Александра Прокопьева (Россия) — 1.51,96

26. Юлия Плешкова (Россия) — 1.52,34