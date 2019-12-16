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Допинг

Шихалев избран председателем тренерского совета Российской федерации горнолыжного спорта

18:11

Андрей Шихалев избран на пост председателя тренерского совета Российской федерации горнолыжного спорта, сообщается на сайте организации. Вице-президент и исполнительный директор РФГС Валерий Цыганов предложил кандидатуру Шихалева, которая была поддержана общим голосованием.

Помимо назначения Шихалева, на заседании говорилось о необходимости проведения работы со спортсменами по исполнению антидопинговых правил, правильности заполнения данных в системе ADAMS для тех спортсменов, которые находятся в пуле тестирования.

Дополнительная информация

http://fgssr.ru/novostj.aspx?id=30487&fp=1

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