Шихалев избран председателем тренерского совета Российской федерации горнолыжного спорта

Андрей Шихалев избран на пост председателя тренерского совета Российской федерации горнолыжного спорта, сообщается на сайте организации. Вице-президент и исполнительный директор РФГС Валерий Цыганов предложил кандидатуру Шихалева, которая была поддержана общим голосованием.

Помимо назначения Шихалева, на заседании говорилось о необходимости проведения работы со спортсменами по исполнению антидопинговых правил, правильности заполнения данных в системе ADAMS для тех спортсменов, которые находятся в пуле тестирования.