Шиффрин выиграла гигантский слалом в Линце
Американка Микаела Шиффрин выиграла гигантский слалом на этапе Кубка мира в Линце. Россиянка Екатерина Ткаченко не квалифицировалась во вторую попытку.
В итальянском Бормио на этапе Кубка мира у мужчин скоростной спуск выиграл Доминик Парис.
Бормио (Италия)
Кубок мира
Мужчины
Скоростной спуск
1. Доминик Парис (Италия) — 1.55,37
2. Урс Криенбюль (Швейцария) — 1.55,45
3. Беат Фойц (Швейцария) — 1.55,63
4. Александр Килле (Норвегия) — 1.56,10
5. Маттиас Майер (Австрия) — 1.56,21
6. Нильс Хинтерманн (Швейцария) — 1.56,25
Линц (Австрия)
Женщины
Гигантский слалом
1. Микаела Шиффрин (США) — 2.07,31 (1.01,27 + 1.06,04)
2. Марта Бассино (Италия) — 2.08,67 (1.01,88 + 1.06,79)
3. Катарина Линсбергер (Австрия) — 2.09,13 (1.02,83 + 1.06,30)
4. Федерика Бриньоне (Италия) — 2.09,21 (1.02,01 + 1.07,20)
5. Петра Влгова (Словакия) — 2.09,24 (1.02,64 + 1.06,60)
6. Мина Фюрст Холтман (Норвегия) — 2.09,38 (1.03,21 + 1.06,17