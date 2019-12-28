Шиффрин выиграла гигантский слалом в Линце

Американка Микаела Шиффрин выиграла гигантский слалом на этапе Кубка мира в Линце. Россиянка Екатерина Ткаченко не квалифицировалась во вторую попытку.

В итальянском Бормио на этапе Кубка мира у мужчин скоростной спуск выиграл Доминик Парис.

Бормио (Италия)

Кубок мира

Мужчины

Скоростной спуск

1. Доминик Парис (Италия) — 1.55,37

2. Урс Криенбюль (Швейцария) — 1.55,45

3. Беат Фойц (Швейцария) — 1.55,63

4. Александр Килле (Норвегия) — 1.56,10

5. Маттиас Майер (Австрия) — 1.56,21

6. Нильс Хинтерманн (Швейцария) — 1.56,25

Линц (Австрия)

Женщины

Гигантский слалом

1. Микаела Шиффрин (США) — 2.07,31 (1.01,27 + 1.06,04)

2. Марта Бассино (Италия) — 2.08,67 (1.01,88 + 1.06,79)

3. Катарина Линсбергер (Австрия) — 2.09,13 (1.02,83 + 1.06,30)

4. Федерика Бриньоне (Италия) — 2.09,21 (1.02,01 + 1.07,20)

5. Петра Влгова (Словакия) — 2.09,24 (1.02,64 + 1.06,60)

6. Мина Фюрст Холтман (Норвегия) — 2.09,38 (1.03,21 + 1.06,17