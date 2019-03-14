Шиффрин впервые выиграла зачет супергиганта в Кубке мира

Американская горнолыжница Микаела Шиффрин впервые в карьере взяла Малый хрустальный глобус в супергиганте. Для этого ей хватило четвертого места в этом виде на этапе Кубка мира в Андорре.

Победу на заключительном этапе одержала немка Виктория Ребенсбург, второе место у австрийки Тамары Типплер, а замкнула тройку итальянца Федерика Бриньоне.

24-летняя Шиффрин ранее выиграла Большой хрустальный глобус, а также стала лучшей в зачете слалома. Победа в зачете супергиганта для нее первая в карьере. Второе место в классификации заняла австрийка Николь Шмидхофер, которая поделила с Шиффрин четвертую позицию в Андорре.