Шиффрин против этапа Кубка мира в Сочи

Американская горнолыжница Микаела Шиффрин раскритиковала решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) провести этап Кубка мира в Сочи. Лидер общего зачета Кубка мира считает, что этот этап не вписывается в календарь.

– Абсолютно смешно, что FIS включила Сочи в расписание, – приводит журналист Брайан Пинелли слова Шиффрин в своем Твиттере. – Это невероятно дорого для всех участников Кубка мира. Почти невозможно всем добраться в Сочи со всей экипировкой.

Этап Кубка мира в Сочи включает соревнования в скоростном спуске и супергиганте, которые были запланированы на 2 и 3 марта. При этом скоростной спуск был отменен из-за снегопада.