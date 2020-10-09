Шиффрин пропустит старт сезона из-за травмы спины

Двукратная олимпийская чемпионка Микаела Шиффрин пропустит старт Кубка мира, сообщает Reuters. 25-летняя американка испытывает проблемы со спиной. Она не выступит на первом этапе в австрийском Зельдене, где пройдут соревнования по гигантскому слалому.

— Мне посоветовали пропустить Зельден, чтобы моя спина восстановилась и я могла участвовать во всех гонках до конца сезона, — написала Шиффрин в Instagram. — 8 лет назад я стартовала в Зельдене и очень разочарована, что не смогу выступить. К счастью, травма заживет, и я скоро вернусь на старт.

Шиффрин прерывала предыдущий сезон из-за смерти отца и надеялась вернуться в марте, но из-за пандемии коронавируса не смогла реализовать свои планы.

Шиффрин — пятикратная чемпионка мира, двукратная победительница Олимпийских игр и победительница общего зачета Кубков мира 2017, 2018 и 2019 года.