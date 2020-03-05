Шиффрин, потерявшая отца, вернется к соревнованиям в Аре

Американская горнолыжница Микаела Шиффрин вернется к соревнованиям на этапе Кубка мира в шведском Аре (12 — 14 марта). Шиффрин приостановила выступления после победы в супергиганте в Банско 26 января. Она ухаживала за своим больным отцом, который умер в начале февраля.

— Я дошла до того момента, когда думаю, что уже не могу терпеть отсутствие соревнований, — цитирует The New York Times Шиффрин, которая в общем зачете Кубка мира занимает второе место, уступая итальянке Федерике Бриньоне. — Возможно, возвращение на лыжи снова заставит меня чувствовать себя ближе к отцу. Может быть, это поможет моей маме.