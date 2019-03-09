Шиффрин победила в слаломе на этапе Кубка мира в Чехии

Американская горнолыжница Микаела Шиффрин одержала победу в слаломе на этапе Кубка мира в чешском Шпиндлеров-Млыне. Результат 23-летней спортсменки составил 1 минуту 39,98 секунды по сумме двух попыток.

Второе место заняла представительница Швейцарии Венди Хольденер (1.39,83), третье - словачка Петра Влгова (1.41,01).

Горные лыжи

Шпиндлеров-Млын (Чехия)

Кубок мира

Женщины

Слалом

1. Микаела Шиффрин (США) - 1.39,98 (49,33 + 49,65)

2. Венди Хольденер (Швейцария) - 1.39,83 (49,70 + 50,13)

3. Петра Влгова (Словакия) - 1.41,01 (50,66 + 50,35)

4. Катарина Труппе (Австрия) - 1.41,61 (52,05 + 49,56)

5. Кристин Лисдаль (Норвегия) - 1.41,71 (51,14 + 50,57)

6. Анна Свенн-Ларссон (Швеция) - 1.41,73 (51,66 + 50,07)

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