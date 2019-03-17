Шиффрин победила в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Андорре

Американская горнолыжница Микаела Шиффрин заняла первое место в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Андорре. 24-летняя спортсменка показала результат 2 минуты 23,17 секунды по сумме двух попыток.

Второй стала представительница Новой Зеландии Элис Робинсон (2.23,47), третьей - словачка Петра Влгова (2.23,58).

Горные лыжи

Сольдеу (Андорра)

Кубок мира

Женщины

Гигантский слалом

1. Микаела Шиффрин (США) - 2.23,17 (1.09,74 + 1.13,47)

2. Элис Робинсон (Новая Зеландия) - 2.23,47 (1.10,58 + 1.12,89)

3. Петра Влгова (Словакия) - 2.23,58 (1.10,71 + 1.12,87)

4. Тесса Ворле (Франция) - 2.24,38 (1.10,97 + 1.13,41)

5. Виктория Ребенсбург (Германия) - 2.25,20 (1.10,33 + 1.14,87)

6. Венди Хольденер (Швейцария) - 2.25,51 (1.11,13 + 1.14,38)

Все о горных лыжах - здесь