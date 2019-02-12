Сборная Швейцарии выиграла командные соревнования на чемпионате мира

Сборная Швейцарии одержала победу в командных соревнованиях на чемпионате мира в шведском Оре.

Вторыми к финишу пришли австрийцы. Третье место досталось сборной Италии. Российский коллектив в составе Екатерины Ткаченко, Павла Трихичева, Анастасии Горностаевой и Ивана Кузнецова в 1/8 финала уступил команде Франции.

Швейцарские спортсмены выигрывали соревнования во всех одиннадцати дисциплинах на первенствах планеты. Кроме них, подобный успех удавался только сборной Австрии.

Оре (Швеция)

Чемпионат мира

Смешанные командные соревнования

1. Швейцария (Венди Хольденер, Даниэль Юле, Алин Даниот, Рамон Ценхойзерн)

2. Австрия (Катарина Линсбергер, Марио Матт, Катарина Труппе, Марко Шварц)

3. Италия (Лара Делла Меа, Симон Маурбергер, Ирена Куртони, Алекс Винатцер)