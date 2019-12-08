На этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Лейк-Луизе (США) завершились соревнования в супергиганте у женщин.

Победу одержала немка Виктория Ребенсбург. Второй стала итальянка Николь Делаго, третьей — швейцарка Коринн Зутер. Российская спортсменка Александра Прокопьева на 34-й позиции.

Кубок мира

Женщины

Супергигант

1. Виктория Ребенсбург (Германия) — 1.20,00

2. Николь Делаго (Италия) — 1.20,35

3. Коринн Зутер (Швейцария) — 1.20,42

4. Штефани Фенир (Австрия) — 1.20,53

5. Мирьям Пухнер (Австрия) — 1.20,77

6. Тамара Типплер (Австрия) — 1.21,06

34. Александра Прокопьева (Россия) — 1.23,12