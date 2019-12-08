Ребенсбург победила в супергиганте на Кубке мира, Прокопьева — 34-я
8 декабря 2019, 23:39
На этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Лейк-Луизе (США) завершились соревнования в супергиганте у женщин.
Победу одержала немка Виктория Ребенсбург. Второй стала итальянка Николь Делаго, третьей — швейцарка Коринн Зутер. Российская спортсменка Александра Прокопьева на 34-й позиции.
Кубок мира
Женщины
Супергигант
1. Виктория Ребенсбург (Германия) — 1.20,00
2. Николь Делаго (Италия) — 1.20,35
3. Коринн Зутер (Швейцария) — 1.20,42
4. Штефани Фенир (Австрия) — 1.20,53
5. Мирьям Пухнер (Австрия) — 1.20,77
6. Тамара Типплер (Австрия) — 1.21,06
34. Александра Прокопьева (Россия) — 1.23,12
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