Райхельт может завершить карьеру после падения во время скоростного спуска в Бормио

Для австрийского горнолыжника Ханнеса Райхельта сезон окончен. Как сообщает AFP, 39-летний спортсмен получил серьезную травму во время падения на этапе Кубка мира в Бормио. Его эвакуировали на вертолете в больницу.

Обследование показало, что у Райхельта разрыв передней крестообразной связки правого колена. Таким образом, в нынешнем сезоне чемпион мира в супергиганте 2015 года больше не выступит. Также под вопросом продолжение карьеры, учитывая возраст Райхельта.