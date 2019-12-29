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Райхельт может завершить карьеру после падения во время скоростного спуска в Бормио

15:21

Для австрийского горнолыжника Ханнеса Райхельта сезон окончен. Как сообщает AFP, 39-летний спортсмен получил серьезную травму во время падения на этапе Кубка мира в Бормио. Его эвакуировали на вертолете в больницу.

Обследование показало, что у Райхельта разрыв передней крестообразной связки правого колена. Таким образом, в нынешнем сезоне чемпион мира в супергиганте 2015 года больше не выступит. Также под вопросом продолжение карьеры, учитывая возраст Райхельта.

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