Путин и Лукашенко покатались на горных лыжах в Сочи

Президент РФ Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко покатались на горных лыжах на одном из сочинских склонов, сообщает ТАСС.

Главы государств сделали небольшой перерыв в переговорах и решили провести время на горнолыжной трассе. Горно-туристический центр не стали специально перекрывать.

Путин положительно оценил один из горнолыжных склонов Сочи и предположил, что, возможно, в следующий раз даже попробует покататься на сноуборде.

У президента РФ поинтересовались, не пробовали ли он кататься на сноуборде, на что Путин ответил:

"Нет, может быть в следующий раз. Лыжи благороднее", – цитирует Путина ТАСС.

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