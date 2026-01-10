Горные лыжи
Новости
Олимпиада
Уведомления
Главная
Горные лыжи

10 января, 16:04

Плешкова заняла 51-е место в скоростном спуске на этапе Кубка мира

Анастасия Пилипенко

Российская горнолыжница Юлия Плешкова показала 51-й результат в скоростном спуске на этапе Кубка мира в Австрии.

Первое место с результатом 1 минута 6,24 секунды заняла американка Линдси Вонн. Второй стала норвежка Кайса Викофф Ли (+0,37 секунды). Третье место у Жаклин Уайлз из США (+0,48).

Россиянка уступила победительнице 2,90 секунды.

В начале декабря Россия выиграла иск в Спортивном арбитражном суде (CAS) к Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). CAS обязал FIS допустить российских спортсменов к соревнованиям в олимпийских дисциплинах в нейтральном статусе.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Юлия Плешкова
Читайте также
Идеи Шварца пока не работают. Для гола «Динамо» не хватило даже 22 ударов!
Восемь человек погибли в результате удара ВСУ по турбазам в Запорожской области
Вблизи Киева по подозрению в халатности задержали организатора военной выставки
Загитова получила диплом о высшем образовании. Олимпийская чемпионка закончила РАНХиГС
Орбан по-русски процитировал Чернышевского при оценке ситуации в Венгрии
Барко ждут в Аргентине, «Ривер Плейт» начал переговоры, а спортдир красно-белых до сих пор уверен в продлении контракта. Так потеряет ли «Спартак» своего лидера?
Популярное видео
Денисенко подписал новый контракт с «Ак Барсом»
Денисенко подписал новый контракт с «Ак Барсом»
В КХЛ из Канады и США приехали вратарь и боец
В КХЛ из Канады и США приехали вратарь и боец
ЦСКА победил «Балтику»: видео голов
ЦСКА победил «Балтику»: видео голов
Трансферы КХЛ: кто усилился лучше всех, кто перейдет в «Ак Барс»
Трансферы КХЛ: кто усилился лучше всех, кто перейдет в «Ак Барс»
Ружичка должен 30 миллионов по решению КХЛ
Ружичка должен 30 миллионов по решению КХЛ
«Вряд ли вернусь в КХЛ»: интервью Александра Никишина
«Вряд ли вернусь в КХЛ»: интервью Александра Никишина
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
Матч на Неве: Просветов о возвращении, Гридин о шансе
Матч на Неве: Просветов о возвращении, Гридин о шансе
Что сегодня происходит в нашей легкой атлетике?
Что сегодня происходит в нашей легкой атлетике?
«Торпедо» — «Волга»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Волга»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Челябинск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Челябинск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Уфа»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Уфа»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Ленинградец»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Ленинградец»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
Интервью Барабанова: самый дорогой игрок КХЛ, плей-офф, слухи
Интервью Барабанова: самый дорогой игрок КХЛ, плей-офф, слухи
«Зенит» — «Спартак»: Суперкубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Суперкубок России, видеообзор матча
Брылин возглавил минское «Динамо»
Брылин возглавил минское «Динамо»
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
Телегин возвращается в КХЛ. Интервью с Гавриковым
Телегин возвращается в КХЛ. Интервью с Гавриковым
Хованова могут посадить
Хованова могут посадить
Клим Шипенко — о съемках в космосе и главной проблеме нашего кино
Клим Шипенко — о съемках в космосе и главной проблеме нашего кино
Дер-Аргучинцев уезжает, Каменев — о бане, Меркулов — о КХЛ
Дер-Аргучинцев уезжает, Каменев — о бане, Меркулов — о КХЛ
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

FIS предоставила нейтральный статус трем российским горнолыжникам

Испанскую лыжницу вместе с собакой унесло лавиной на горе в Андорре
Новости
RSS RSS
Все новости