Плешкова заняла 51-е место в скоростном спуске на этапе Кубка мира

Российская горнолыжница Юлия Плешкова показала 51-й результат в скоростном спуске на этапе Кубка мира в Австрии.

Первое место с результатом 1 минута 6,24 секунды заняла американка Линдси Вонн. Второй стала норвежка Кайса Викофф Ли (+0,37 секунды). Третье место у Жаклин Уайлз из США (+0,48).

Россиянка уступила победительнице 2,90 секунды.

В начале декабря Россия выиграла иск в Спортивном арбитражном суде (CAS) к Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). CAS обязал FIS допустить российских спортсменов к соревнованиям в олимпийских дисциплинах в нейтральном статусе.