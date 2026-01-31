Плешкова стала 37-й в супергиганте на этапе Кубка мира в Кран-Монтане

Российская горнолыжница Юлия Плешкова заняла 37-е место в супергиганте на этапе Кубка мира в Кран-Монтане (Швейцария).

28-летняя спортсменка отстала от победительницы на 2,94 секунды.

Победу одержала швейцарка Малори Блан, преодолевшая дистанцию за 1 минуту 17,34 секунды. Второе место заняла София Годжа из Италии (+0,18), третьей стала американка Бризи Джонсон (+0,36).

Плешкова выступит на предстоящих Олимпийских играх в Италии в нейтральном статусе. Олимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.