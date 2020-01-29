Первая тренировка на этапе Кубке мира в Сочи отменена из-за погоды

Первая тренировка в скоростном спуске у женщин на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Сочи отменена из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает ТАСС.

Причиной отмены тренировки послужила слабая видимость на трассе из-за сильного снегопада. По правилам Международной федерации лыжного спорта, для проведения официальной гонки в скоростном спуске ей должна предшествовать как минимум одна тренировка.

В прошлом году на этапе Кубка мира в Сочи не сумели подготовить трассу из-за сильного снегопада, были отменены соревнования в скоростном спуске и супергигантском слаломе.

Этап Кубка мира по горнолыжному спорту среди женщин должен пройдет в Сочи с 1 по 2 февраля.