Пентюро выиграл суперкомбинацию на этапе Кубка мира в Болгарии, Трихичев - 24-й

Француз Алексис Пентюро стал первым в суперкомбинации на этапе Кубка мира в болгарском Банско. Второе место занял австриец Марсель Хиршер, третье - представитель Словении Стефан Хадалин.

Россиянин Павел Трихичев стал 34-м, Александр Андриенко - 30-м.

Горные лыжи

Банско (Болгария)

Кубок мира

Мужчины

Суперкомбинация

1. Алексис Пентюро (Франция) - 1.55,55 (1.09,24 + 46,31)

2. Марсель Хиршер (Австрия) - 1.56,23 (1.10,91 + 45,32)

3. Стефан Хадалин (Словения) - 1.56,24 (1.10,08 + 46,16)

4. Риккардо Тонетти (Италия) - 1.56,66 (1.09,96 + 46,70)

5. Тревор Филп (Канада) - 1.56,70 (1.11,38 + 45,32)

6. Мауро Кавицель (Швейцария) - 1.56,72 (1.09,08 + 47,64)...

24. Павел Трихичев (Россия) - 1.59,56 (1.11,55 + 48,01)...

30. Александр Андриенко (Россия) - 2.01,10 (1.13,33 + 47,77)

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