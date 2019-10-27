Пентюро победил в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Зельдене
16:03
Французский горнолыжник Алексис Пентюро стал победителем этапа Кубка мира в австрийском Зельдене в гигантском слаломе. Вторым стал его соотечественник Матье Фэвр, а замкнул тройку словенец Жан Кранец.
Зельден (Австрия)
Кубок мира
Мужчины
Гигантский слалом
1. Алексис Пентюро (Франция) — 2.14,14 (1.07,10 + 1.07,04)
2. Матье Фэвр (Франция) — 2.14,68 (1.07,12 + 1.07,56)
3. Жан Кранец (Словения) — 2.14,77 (1.07,44 + 1.07,33)
4. Томми Форд (США) — 2.14,84 (1.07,90 + 1.06,94)
5. Тед Лигети (США) — 2.15,23 (1.08,03 + 1.07,20)
6. Лукас Бротен (Норвегия) — 2.15,24 (1.08,80 + 1.06,44)
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