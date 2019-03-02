Парис выиграл соревнования в скоростном спуске в Квитфьелле

Итальянский горнолыжник Доминик Парис выиграл скоростной спуск на этапе Кубка мира в норвежском Квитфьелле.

Отметим, что в этом году итальянец стал чемпионом мира в супергиганте.

Квитфьелль (Норвегия)

Кубок мира

Мужчины

Скоростной спуск

1. Доминик Парис (Италия) – 1.45,74

2. Беат Фойц (Швейцария) – 1.45,99

3. Маттиас Майер (Австрия) – 1.46,11

4. Мауро Кавицель (Швейцария) – 1.46,36

5. Винсент Крихмайр (Австрия) – 1.46,38

6. Отмар Штридингер (Австрия) – 1.46,68