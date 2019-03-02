Парис выиграл соревнования в скоростном спуске в Квитфьелле

Итальянский горнолыжник Доминик Парис выиграл скоростной спуск на этапе Кубка мира в норвежском Квитфьелле.
Отметим, что в этом году итальянец стал чемпионом мира в супергиганте.
Квитфьелль (Норвегия)
Кубок мира
Мужчины
Скоростной спуск
1. Доминик Парис (Италия) – 1.45,74
2. Беат Фойц (Швейцария) – 1.45,99
3. Маттиас Майер (Австрия) – 1.46,11
4. Мауро Кавицель (Швейцария) – 1.46,36
5. Винсент Крихмайр (Австрия) – 1.46,38
6. Отмар Штридингер (Австрия) – 1.46,68
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